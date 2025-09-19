Esplode silos nello stabilimento Ecopartenope | 3 morti e un disperso
E’ di tre morti e diversi feriti il bilancio, ancora provvisorio, di un grave incidente sul lavoro avvenuto all’interno della ditta Ecopartenope nel polo industriale di Marcianise e non distante dallo stabilimento della Coca Cola.Secondo quanto ricostruito, durante le operazioni di manutenzione. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Esplode un silos di rifiuti nel Casertano: tre morti e un disperso
