Esplode il fenomeno degli affitti brevi 1.824 posti letto in città studenti e lavoratori in difficoltà nel trovare casa

L’aumento di bed and breakfast e strutture extra-alberghiere non cambia soltanto il volto del turismo locale, ma crea anche problemi sul piano abitativo: studenti e lavoratori faticano a trovare sistemazioni a lungo termine e sono sempre di più i proprietari che preferiscono puntare sugli affitti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: esplode - fenomeno

“Boom di nomi ispirati a criminali e serial killer, tutta colpa di film e serie tv”: esplode il fenomeno

Occhi fissi, espressione neutra, faccia impassibile e senza dire nulla: esplode il fenomeno “Gen Z Stare”

Goooooooool! Di nuovo avanti! La #Juve torna in vantaggio! Una magia assoluta! Un gol pazzesco del nostro gioiello, Kenan #Yildiz! Che fenomeno! Che giocata! Esplode di nuovo l'Allianz Stadium! L’ARTICOLO COMPLETO DI JUVENTUSNEWS24. Vai su Facebook

Un’esplosione di #raggi #gamma senza precedenti: misterioso fenomeno osservato fuori dalla nostra #galassia - X Vai su X

Esplode il fenomeno degli affitti brevi (1.824 posti letto in città), studenti e lavoratori in difficoltà nel trovare casa; Esterrefatti, Sostenete norme liberticide: scontro aperto tra Confcommercio e Forza Italia; La battaglia di Sirmione contro gli affitti brevi: 8.300 residenti e 1,2 milioni di turisti l’anno. Senza leggi è un assedio.

Esplode il fenomeno degli affitti brevi (1.824 posti letto in città), studenti e lavoratori in difficoltà nel trovare casa - Due città, due modelli: a Montesilvano gli alberghi dominano, mentre a Pescara un turista su due ha la possibilità di scegliere alternative all’ ... Secondo ilpescara.it

Affitti brevi, l’indagine sul settore: crescita del +38% in Italia negli ultimi tre anni - 24 è cresciuto del 38%, garantendo oltre 180 milioni di presenze turistiche all’anno e generando nel 2023 un valore complessivo ... Segnala finanza.repubblica.it