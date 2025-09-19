Esercito Israele | A Gaza City useremo una forza senza precedenti | Wsj | Usa lavorano a vendite di armi per 6 miliardi a Israele
Tel Aviv chiude i valichi con la Cisgiordania. Le forze di difesa continuano a chiedere l'evacuazione dei palestinesi. La Flotilla è salpata da Portopalo verso la Striscia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Israele: «Pronti a pausa umanitaria a Gaza»E di notte paracadutati gli aiuti nella Striscia Ma l'esercito: falso che lì si muoia di fame
"Morte all'esercito d'Israele". Concerto trasmesso dalla Bbc finisce nel caos
Gb, “morte all’esercito di Israele”: i cori anti Idf a Glastonbury
Medio Oriente: Idf, potente attacco a Gaza city, le truppe sono entrate; Israele bombarda Gaza City mentre l’inchiesta dell’ONU lo accusa di “genocidio”; Smotrich: La Striscia è un' Eldorado immobiliare da spartire con gli Usa. L'Ue sanziona Israele - I manifestanti continuano la protesta davanti alla residenza di Netanyahu a Gerusalemme.
I carri armati di Israele entrati nel cuore di Gaza City. Raid con droni ed elicotteri. Trump: “Hamas non usi ostaggi come scudi” - Israele si prepara all'invasione: "Centinaia di carri armati ammassati alle porte della città". Scrive ilfattoquotidiano.it
Israele annuncia l'uso di una "forza senza precedenti" a Gaza City decine di morti e fame tra i civili - L’esercito israeliano annuncia un’ulteriore escalation militare a Gaza City, promettendo di colpire con “una forza senza precedenti”. Come scrive globalist.it