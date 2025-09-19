Esercito Israele | A Gaza City useremo una forza senza precedenti | La Flotilla è salpata da Portopalo verso la Striscia
Tel Aviv chiude i valichi con la Cisgiordania. Le forze di difesa continuano a chiedere l'evacuazione dei palestinesi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: esercito - israele
Israele: «Pronti a pausa umanitaria a Gaza»E di notte paracadutati gli aiuti nella Striscia Ma l'esercito: falso che lì si muoia di fame
"Morte all'esercito d'Israele". Concerto trasmesso dalla Bbc finisce nel caos
Gb, “morte all’esercito di Israele”: i cori anti Idf a Glastonbury
Israele - Gaza, le news sulla guerra. L’esercito israeliano: già via da Gaza City metà palestinesi - X Vai su X
Israele è entrata a Gaza City con l’esercito. Il genocidio ha fatto un ulteriore passo avanti. Io sono inviato per Fanpage.it sulla barca di TOM – Tutti gli Occhi sul Mediterraneo, e da questa barca sono partito per ascoltare le opinioni degli equipaggi. Poi sono pa Vai su Facebook
Israele - Gaza, le news sulla guerra. L’esercito israeliano: già via da Gaza City metà palestinesi; Israele bombarda Gaza City mentre l’inchiesta dell’ONU lo accusa di “genocidio”; Usa: in 15 giorni può riprendere negoziato su Gaza. Capo negoziatore Israele incontra Witkoff a Londra.
I carri armati di Israele entrati nel cuore di Gaza City. Raid con droni ed elicotteri. Trump: “Hamas non usi ostaggi come scudi” - Israele si prepara all'invasione: "Centinaia di carri armati ammassati alle porte della città". Secondo ilfattoquotidiano.it
Israele invade Gaza city: «Se cade la città, cadrà anche Hamas». Commissione Onu: «È genocidio» - Trump avalla l’operazione, Netanyahu lo ringrazia per il suo «incrollabile sostegno» ... Da editorialedomani.it