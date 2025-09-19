Escursionisti trovano un’orsa morta in Trentino | il corpo consegnato all’Istituto Zooprofilattico
Un’orsa è stata trovata morta in Val di Sole, in Trentino, da alcuni escursionisti. Il corpo, recuperato dal Corpo forestale, sarà analizzato all’Istituto Zooprofilattico per accertarne le cause del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
