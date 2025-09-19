Escavatore a fuoco in cantiere Alta Velocità | paura per gli operai

Tempo di lettura: < 1 minuto Un escavatore è andato a fuoco all’interno del cantiere irpino di Rfi dove sono in corso i lavori per la realizzazione della linea ferroviaria di Alta Capacità Napoli-Bari. L’incendio sarebbe di origine accidentale e non si segnalano persone ferite. Il mezzo che operava in località Stratola nel territorio di Ariano Irpino alla costruzione di una galleria di servizio lunga settanta metri è stato avvolto dalle fiamme che lo hanno completamente distrutto. Sul posto, insieme alle forze dell’Ordine, sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Grottaminarda e di Ariano Irpino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

