Escavatore a fuoco in cantiere Alta Velocità | paura per gli operai

Anteprima24.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Un escavatore è andato a fuoco all’interno del cantiere irpino di Rfi dove sono in corso i lavori per la realizzazione della linea ferroviaria di Alta Capacità Napoli-Bari. L’incendio sarebbe di origine accidentale e non si segnalano persone ferite. Il mezzo che operava in località Stratola nel territorio di Ariano Irpino alla costruzione di una galleria di servizio lunga settanta metri è stato avvolto dalle fiamme che lo hanno completamente distrutto. Sul posto, insieme alle forze dell’Ordine, sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Grottaminarda e di Ariano Irpino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

escavatore a fuoco in cantiere alta velocit224 paura per gli operai

© Anteprima24.it - Escavatore a fuoco in cantiere Alta Velocità: paura per gli operai

In questa notizia si parla di: escavatore - fuoco

Ascoli Piceno, i cavalli finiscono nel burrone: intervengono i vigili del fuoco (con un escavatore)

Escavatore a fuoco in cantiere Rfi dell'Avellinese; Incendio in un cantiere dell'Alta Velocità Napoli- Bari; Incendio doloso nel cantiere della nuova stazione ferroviaria di Ferriera di Buttigliera Alta: bruciato un escavatore.

escavatore fuoco cantiere altaIncendio in un cantiere dell'Alta Velocità Napoli- Bari - Momenti di paura e preoccupazione a contrada Stratola di Ariano Irpino nel cantiere dell’Alta ... Riporta msn.com

escavatore fuoco cantiere altaAriano, escavatore in fiamme nella galleria di Stratola: nube nera e apprensione - L'articolo Ariano, escavatore in fiamme nella galleria di Stratola: nube nera e apprensione proviene da OttoPagine. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Escavatore Fuoco Cantiere Alta