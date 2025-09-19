Escalation criminale a Latina in arrivo 300 telecamere di videosorveglianza
Latina, 19 settembre 2025 – 300 nuove telecamere di videosorveglianza a disposizione del Comune di Latina per fronteggiare l’escalation criminalità attualmente in corso nel capoluogo pontino. E’ quanto deciso dalla Regione Lazio, a seguito dell’incontro avuto tra il presidente Francesco Rocca ed il sindaco Matilde Celentano; nelle ultime settimane, infatti, Latina è stata vittima 4 di esplosioni dinamitarde, rendendo necessaria anche la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e causando la preoccupazione dei sindacati. “Questa ondata di violenza criminale è da leggere come un segnale estremamente preoccupante. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
