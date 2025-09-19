Viareggio, 19 settembre 2025 – Un odore nauseante, così acre da rendere ogni respiro sempre più insopportabile, dal piano terra di un palazzina ha risalito le scale. E poi ha invaso il terzo piano dell’edificio – al 68 di via Regia – dove hanno sede i corsi di formazione professionale, di orientamento e consulenza dell’ Ial. Le aule in quel momento erano piene di studenti, che hanno avvertito le esalazioni, prima sgradevoli, poi fastidiose e infine insostenibili. “L’aria – hanno raccontato – era irrespirabile”. A causa delle quali nel giro di pochi minuti sono state interrotte le lezioni per procedere all’evacuazione dello stabile, con i ragazzi e le ragazze che, insieme ai docenti, si sono riversati in piazza Santa Maria in attesa dei soccorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Esalazioni dalle fogne, evacuata una palazzina: "L'aria era irrespirabile"