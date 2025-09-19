Errani e Paolini portano l' Italia in finale della Billie Jean King Cup in Cina

AGI - L'Italia femminile del tennis conquista per il terzo anno consecutivo la finale della Billie Jean King Cup dove siamo campioni in carica. Contro l'Ucraina sul cemento indoor di Shenzen, in Cina, decisivo il doppio Errani-Paolini che ha battuto 6-2 6-3 Kichenok-Kostyuk. Nei primi due incontri dopo il successo di Marta Kostjuk su Elisabetta Cocciaretto, col punteggio di 6-2 6-3, è arrivata l'affermazione di Jasmine Paolini, in rimonta, su Elina Svitolina: la numero uno azzurra, ottava nella classifica Wta, ha sconfitto la numero 1 ucraina, 13esima giocatrice del ranking mondiale, ha sconfitto con lo score di 3-6 6-4 6-4. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Errani e Paolini portano l'Italia in finale della Billie Jean King Cup in Cina

In questa notizia si parla di: errani - paolini

