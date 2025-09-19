Erosione costiera zero domande Disposta una proroga | i tempi

Contrasto all?erosione costiera: la Regione Puglia, su sollecitazione di Anci, ha prorogato di un mese i termini per la partecipazione all?avviso pubblico per la selezione di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Erosione costiera, zero domande. Disposta una proroga: i tempi

In questa notizia si parla di: erosione - costiera

Erosione Costiera: sfide, soluzioni e prospettive future. Incontro pubblico

Erosione costiera: quali sono le sfide, le soluzioni e le prospettive future

Erosione costiera, il 53% delle spiagge pugliesi è a rischio: "La Regione intervenga subito"

Erosione costiera a Torre dell’Orso, previsti interventi da tre milioni di euro https://ift.tt/fBYOjD6 https://ift.tt/9fgYp3N - X Vai su X

Il piano contro l'erosione costiera prevede l'individuazione di tre cave marine dove verranno reperiti un milione di metri cubi di sabbia per il ripasciamento. Rocca: "Delibera stanzia una somma importante, senza precedenti" - facebook.com Vai su Facebook

Domande e risposte sull’emergenza; Contributi per interventi di recupero, riequilibrio e tutela della fascia costiera; ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DIGITALI DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA, ALL’INGEGNERIA E AGLI ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00.

Allarme erosione costiera: Puglia, il 53% è stato già eroso. La mappa - Ogni inverno le mareggiate avanzano, inghiottendo porzioni di arenile, cancellando lidi e ridisegnando il ... Secondo quotidianodipuglia.it

Litoranea a rischio crollo a Torre Testa: pronto il progetto per il ripristino della carreggiata con i fondi del Cis - Sono passati esattamente cinque anni da quando l’ennesimo crollo della falesia lungo la costa nord di Brindisi dimezzò la carreggiata della litoranea tra Sbitri e Case Bianche. Lo riporta quotidianodipuglia.it