Eroina di Law & Order | il ritorno che i fan aspettano da tempo
l’evoluzione del personaggio di olivia benson in law & order: svu. Da oltre ventisei stagioni, Law & Order: Unità Vittime Speciali ha mantenuto come elemento distintivo il personaggio di Olivia Benson, interpretata da Mariska Hargitay. La serie, simbolo del genere procedurale, si è sempre basata sulla forza e l’empatia della protagonista. Negli ultimi anni si sono evidenziati alcuni cambiamenti che rischiano di compromettere l’identità originale dello show. da detective a capitano: un cambio di ruolo che modifica la profondità del personaggio. Dalla stagione 21, Olivia Benson ha assunto il ruolo di capitano dell’unità speciale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Law & Order deve assolutamente riportare in scena l’eroina che ha conquistato il pubblico sin dall’inizio - Il personaggio simbolo di Law & Order ha perso parte del suo fascino: riportare Olivia Benson alle origini potrebbe salvare la serie. Come scrive bestmovie.it