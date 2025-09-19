Equitazione l’Italia scivola all’ultimo posto al termine del dressage agli Europei di completo

A Blenheim Palace, in Gran Bretagna, si completa la prova di dressage degli Europei senior 2025 di completo dell’equitazione: nella seconda giornata spazio sul rettangolo agli ultimi 28 dei 55 binomi in gara. L’ Italia scivola al nono ed ultimo posto nella graduatoria a squadre, mentre a livello individuale il migliore tra gli azzurri è Pietro Majolino su Vita Louise DH Z, 23°. Al termine della prova di dressage nella classifica individuale comanda il tedesco Michael Jung su Fischerchipmunk FRH con 18.3, che precede i britannici Laura Collett su London 52, seconda con 20.6, e Tom McEwen su JL Dublin, terzo con 26. 🔗 Leggi su Oasport.it

