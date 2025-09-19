Equitazione L’amazzone dell’istruttore Mario Giunti domina la finale toscana del Progetto Sport Ginevra Bertucci trionfa ad Arezzo Prossimo ostacolo la fase nazionale

L’amazzone Ginevra Bertucci si è aggiudicata la finale toscana del Progetto Sport 2025 disputata ad Arezzo qualificandosi così per la finale nazionale che si terrà a Cattolica nel mese di ottobre. La quindicenne massese, che ormai da molti anni pratica equitazione, si è imposta in questa manifestazione di salto ad ostacoli organizzata dalla Federazione Italiana Sport Equestri gareggiando nella categoria Junior e nel Level 3 (ostacoli posti a 1,15 m). La finale di Arezzo è arrivata al termine di un lungo percorso caratterizzato da diverse altre tappe regionali nelle quali Ginevra, in sella al cavallo Mr Bean Van’t Meyershof, ha dimostrato tutta la propria abilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

