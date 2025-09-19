Enzo recensione | Pierfrancesco Favino è un padre spaventato nell’ondivago dramma famigliare di Robin Campillo

La nostra recensione di Enzo, il quarto film di Robin Campillo con Pierfrancesco Favino, Élodie Bouchez ed Eloy Pohu che ha aperto la Quinzaine des Cinéastes di Cannes 2025: un dramma famigliare solido e retto da ottime interpretazioni, ma mai in grado di impattare. Quella di Enzo, il quarto film di Robin Campillo, è stata una gestazione strana perché avrebbe dovuto essere diretto dal Laurent Cantet de La classe e Risorse umane prima della sua prematura morte a causa di un tumore lo scorso aprile. Ci ha pensato allora Campillo, suo storico montatore ancora prima che regista, a portare sullo schermo questo dramma famigliare queer che prova a gettare luce su quel periodo turbolento e impossibile da fotografare nitidamente che è l’adolescenza. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

