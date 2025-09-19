Enzo recensione | Pierfrancesco Favino è un padre spaventato nell’ondivago dramma famigliare di Robin Campillo
La nostra recensione di Enzo, il quarto film di Robin Campillo con Pierfrancesco Favino, Élodie Bouchez ed Eloy Pohu che ha aperto la Quinzaine des Cinéastes di Cannes 2025: un dramma famigliare solido e retto da ottime interpretazioni, ma mai in grado di impattare. Quella di Enzo, il quarto film di Robin Campillo, è stata una gestazione strana perché avrebbe dovuto essere diretto dal Laurent Cantet de La classe e Risorse umane prima della sua prematura morte a causa di un tumore lo scorso aprile. Ci ha pensato allora Campillo, suo storico montatore ancora prima che regista, a portare sullo schermo questo dramma famigliare queer che prova a gettare luce su quel periodo turbolento e impossibile da fotografare nitidamente che è l’adolescenza. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: enzo - recensione
In anteprima a #Venezia82 i primi due episodi di “Portobello” #serietv di Marco Bellocchio dedicata a Enzo Tortora a ottobre HBO Max #recensione di Tobia Cimini Vai su Facebook
Dopo la presentazione in anteprima mondiale alla Quinzaine des Cinéastes dell'ultimo Festival di Cannes, ecco finalmente al cinema #Enzo, un film di Laurent Cantet diretto da Robin Campillo, con Pierfrancesco Favino ed Élodie Bouchez. Ecco la nostra rec - X Vai su X
Enzo - La recensione del film con Pierfrancesco Favino; Enzo - La recensione; Enzo, recensione del film con Pierfrancesco Favino: la confusione giovane.
Favino e la rivelazione Eloy Pohu nella clip di Enzo, il bel film francese in uscita al cinema - Pierfrancesco Favino ed Elodie Bouchez sono i genitori di Enzo (la rivelazione Eloy Pohu) nel film in uscita al cinena: un bel coming of age. style.corriere.it scrive
Un coming of age sulla ricerca del proprio mondo. - Enzo (Eloy Pohu) ha sedici anni e vive con la famiglia – il padre Paolo (Pierfrancesco Favino), la madre Marion (Élodie Bouchez) e il fratello Victor (Nathan Japy) – in una lussuosa villa affacciata s ... Da it.ign.com