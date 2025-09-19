Enzo recensione | Pierfrancesco Favino è un padre spaventato nell’ondivago dramma famigliare di Robin Campillo

Spettacolo.eu | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nostra recensione di Enzo, il quarto film di Robin Campillo con Pierfrancesco Favino, Élodie Bouchez ed Eloy Pohu che ha aperto la Quinzaine des Cinéastes  di Cannes 2025: un dramma famigliare solido e retto da ottime interpretazioni, ma mai in grado di impattare. Quella di Enzo, il quarto film di Robin Campillo, è stata una gestazione strana perché avrebbe dovuto essere diretto dal Laurent Cantet de La classe e Risorse umane  prima della sua prematura morte a causa di un tumore lo scorso aprile. Ci ha pensato allora Campillo, suo storico montatore ancora prima che regista, a portare sullo schermo questo dramma famigliare queer che prova a gettare luce su quel periodo turbolento e impossibile da fotografare nitidamente che è l’adolescenza. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

enzo recensione pierfrancesco favino 232 un padre spaventato nell8217ondivago dramma famigliare di robin campillo

© Spettacolo.eu - Enzo, recensione: Pierfrancesco Favino è un padre spaventato nell’ondivago dramma famigliare di Robin Campillo

In questa notizia si parla di: enzo - recensione

Enzo - La recensione del film con Pierfrancesco Favino; Enzo - La recensione; Enzo, recensione del film con Pierfrancesco Favino: la confusione giovane.

Favino e la rivelazione Eloy Pohu nella clip di Enzo, il bel film francese in uscita al cinema - Pierfrancesco Favino ed Elodie Bouchez sono i genitori di Enzo (la rivelazione Eloy Pohu) nel film in uscita al cinena: un bel coming of age. style.corriere.it scrive

Un coming of age sulla ricerca del proprio mondo. - Enzo (Eloy Pohu) ha sedici anni e vive con la famiglia – il padre Paolo (Pierfrancesco Favino), la madre Marion (Élodie Bouchez) e il fratello Victor (Nathan Japy) – in una lussuosa villa affacciata s ... Da it.ign.com

Cerca Video su questo argomento: Enzo Recensione Pierfrancesco Favino