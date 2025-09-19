Entra in una cantina per rubare ma viene sorpreso dal proprietario che gli tira un pugno in faccia | arrestato

La scorsa notte a Stradella (Pavia) un uomo ha sorpreso un ladro armato di coltello nella sua cantina e lo ha colpito con un pugno in faccia facendolo finire in ospedale. Il ladro è stato portato in carcere con l'accusa di tentata rapina impropria e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

