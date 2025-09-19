Ennesimo incidente stradale a Montevarchi di fronte al Circolo Tennis

Arezzo, 19 settembre 2025 – Un tamponamento, per fortuna senza serie conseguenze, si è verificato, e non è la prima volta, nel tardo pomeriggio di ieri in via Maestri del Lavoro a Montevarchi, di fronte al Circolo Tennis. In base alle informazioni raccolte un auto si è fermata per far attraversare un pedone ed è stata tamponata da un mezzo che sopraggiungeva. Sul posto l'ambulanza del 118 ma le conseguenze del sinistro non sono gravi. È invece grave la situazione di pericolo che si verifica in quel tratto di strada dove, lo ricordiamo, il limite di velocità è di 30 km orari. Chi opera in quella zona ricorda che in questi ultimi anni sono stati numerosi gli incidenti ed è necessario quindi porre rimedio ad una situazione che, fino ad ora, solo per puro caso, non ha provocato conseguenze più gravi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ennesimo incidente stradale a Montevarchi, di fronte al Circolo Tennis

