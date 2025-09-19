Energia sostenibile Il corso ITS forma esperti

Al via la seconda edizione del corso di ITS Energy SpecialistSI25, rivolto ai giovani under 35 e promosso dalla Fondazione ITS Academy Energia Ambiente e Sostenibilità. Avrà sede a Colle Val d’Elsa la nuova edizione totalmente gratuita in quanto finanziata dal Piano regionale Toscana Fse 2021-2027, e nata grazie al sostegno delle principali realtà del settore come Sei Toscana e Pramac, partner strategici e soci della Fondazione. Il percorso forma professionalità esperte nella progettazione e gestione di sistemi in grado di trasformare, distribuire e utilizzare energia in modo efficiente con un focus particolare sulla sostenibilità ambientale e il risparmio energetico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

