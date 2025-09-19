Energia Sabbini Versalis | economia circolare pilastro
Roma, 19 set. (askanews) - "Il settore della chimica affronta una doppia sfida della transizione ecologica per raggiungere i target climatici che l'Europa e l'Italia si sono dati e di una transizione industriale necessaria per rispondere alle sfide di geografie che possono contare su prezzi di fattori produttivi più competitivi di quelli che si possono trovare nel nostro continente". Lo ha sottolineato Alessandro Sabbini, responsabile Relazioni istituzionali Versalis (Eni) intervenuto alla tre giorni di Trevi, Le giornate dell'energia e dell'economia circolare, organizzate da Globe Italia e Wec Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
