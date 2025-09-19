Empoli grave incidente in centro Scontro tra due auto | i feriti estratti dalle lamiere
Empoli, 19 settembre 2025 - Paura in via XI febbraio a Empoli per un incidente che ha coinvolto due auto mandando in tilt il traffico delle 14 e tenendo con il fiato sospeso quanti hanno assistito alla 'scenografica' carambola. L'impatto è stato violento e una delle due macchine ha finito per cappottarsi. La scena ha fatto temere il peggio. L'allarme al 118 è stato immediato con la Centrale sanitaria che ha inviato sul posto un'ambulanza della Misericordia di Empoli, una delle Pubbliche Assistenze riunite di Castelfiorentino, un'India con infermiere del 118 a bordo e un'automedica. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare duro per liberare i feriti dalle lamiere, mentre la polizia municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa si occupava di gestire la circolazione e quindi di effettuare i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
