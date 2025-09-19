‘Emozioni dei Giochi’ all’aeroporto di Malpensa la mostra sulle Olimpiadi
Milano, 19 settembre 2025 – Anche Malpensa si prepara alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Oggi, alla Porta di Milano, spazio simbolico dell'aeroporto, è stata inaugurata – e resterà fino al 30 novembre - la Mostra fotografica e video ‘Emozioni dei Giochi - Culture through Sport’, il progetto culturale promosso da Regione Lombardia - Direzione Cultura, in collaborazione con FICTS - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, nell'ambito dell'Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026. L’iniziativa. L’iniziativa si inserisce nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze culturali lombarde e diffondere i valori universali dello sport. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
