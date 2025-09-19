Emozioni dei Giochi a Malpensa per celebrare le Olimpiadi invernali e lo sport

La Porta di Milano, luogo simbolico dell’ aeroporto di Milano Malpensa, diventa uno “spazio Olimpico” e ospita fino al 30 novembre la mostra fotografica e video “ Emozione dei Giochi – Culture through Sport ”, progetto culturale promosso da Regione Lombardia – Direzione Cultura, in collaborazione con Ficts - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026. La mostra propone una selezione delle immagini più iconiche dei Giochi Olimpici estivi e invernali, raccontando attraverso lo sport storie di rispetto, fratellanza, solidarietà e lealtà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Emozioni dei Giochi" a Malpensa per celebrare le Olimpiadi invernali e lo sport

