di Antonio Mancinelli Tra le colline della Valpolicella, non lontano da Verona e dal Lago di Garda, si nasconde Aquardens, un benefico “parco giochi” termale da oltre 110 mila metri quadrati dove l’acqua calda non va mai in vacanza. Ci si può tuffare in 14 piscine e lagune interconnesse da grotte segrete e cascate tonificanti, oppure farsi cullare da un pigro ’fiume lento’ che sembra fatto apposta per meritati ozi. Se preferite un approccio più forte, vasche idromassaggio, getti terapeutici e docce emozionali vi aspettano a ogni curva. Al centro di tutto c’è il Sauna Village, un villaggio del vapore che fanno invidia a intere saghe nordiche: sauna finlandese, spazio panoramico con vista vigneti e persino la banya russa, umidissima e tutta da sudare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Emozioni Aquagardens. Saune-spettacolo, dj set e piscine sotto le stelle