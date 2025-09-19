Emma Marrone ricorda il padre scomparso e si emoziona al concerto

Emma Marrone ricorda il padre scomparso e si commuove sul palco. La cantante ha voluto omaggiare il grande Pino Daniele cantando il brano Stare bene a metà, una canzone che ha voluto dedicare a Rosario Marrone, il suo amatissimo papà scomparso nel settembre del 2022. Emma Marrone si emoziona sul palco per papà Rosario. Rosario ed Emma Marrone erano legatissimi, uniti dalla passione per la musica. Un rapporto bellissimo, spezzato dalla scomparsa di Rosario, che si è spento nel 2022 a causa di una leucemia. Un dolore enorme per la cantante di Amici che non ha mai dimenticato il suo amatissimo papà e ha voluto ricordarlo, ancora una volta, sul palco.

