Emilio Fede il fratello rompe il silenzio sulla famiglia | chi è Giuseppe | Per lui eravamo…

Lo scorso 2 settembre il giornalismo italiano ha perso una delle figure più conosciute, Emilio Fede. Oggi, a distanza di poco più di due settimane, il fratello Puccio Giuseppe ha raccontato al Corriere della Sera i ricordi più intensi legati al fratello maggiore. Una vita segnata dalla guerra, da un legame fraterno complesso e da un destino che ha diviso le strade di quattro uomini. L’89enne ha dichiarato: “Eravamo quattro fratelli: Antonio, piccolo imprenditore, era il primo, classe 1927. Poi il secondogenito Emilio, il celeberrimo giornalista, nato nel 1931. Io, il terzo, Puccio Giuseppe, professione documentarista, sono del 1935. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it