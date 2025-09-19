Emilia Romagna tante feste e sagre nel weekend | eventi da leccarsi i baffi

Ilrestodelcarlino.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 19 al 21 settembre in programma numerosi appuntamenti dedicati al gusto. Zucca, funghi, salamina e cappelletti protagonisti in tavola, a Medicina un tuffo nel passato con le rievocazioni storiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

emilia romagna tante feste e sagre nel weekend eventi da leccarsi i baffi

© Ilrestodelcarlino.it - Emilia Romagna, tante feste e sagre nel weekend: eventi da leccarsi i baffi

In questa notizia si parla di: emilia - romagna

Cani in spiaggia, la guida: dove si possono portare in Emilia-Romagna e Marche

Ticket sanitari, oltre 21 milioni di euro non riscossi: l’Emilia-Romagna rafforza il recupero crediti. Le misure

Emilia Romagna, il vero volto del Pd: cartelle fiscali, cittadini massacrati

Emilia Romagna, tante feste e sagre nel weekend: eventi da leccarsi i baffi; Settembre: gli eventi enogastronomici in Emilia-Romagna; Cosa fare a Halloween 2025 in Emilia Romagna coi bambini.

emilia romagna tante festeEmilia Romagna, tante feste e sagre nel weekend: eventi da leccarsi i baffi - Zucca, funghi, salamina e cappelletti protagonisti in tavola, a Medicina un tuffo nel passato con le rievocazioni storiche ... Scrive ilrestodelcarlino.it

emilia romagna tante festeLa festa del Barbarossa a Medicina (Bologna) - Dal 19 al 21 settembre Medicina torna indietro nel tempo con la Festa del Barbarossa, una delle rievocazioni storiche più suggestive dell’Emilia- Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Emilia Romagna Tante Feste