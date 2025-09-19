Emicrania invisibile e invisa al lavoro colpisce 6 mln italiani 

Più donne pazienti, a Milano Pfizer annuncia rimborsabilità farmaco orale. Milano. No, non è “solo un mal di testa”. È una malattia a tutti gli effetti e come tale deve essere curata prima che degeneri in forme croniche particolarmente dolorose. Questo il messaggio cardine che i neurologi hanno voluto trasmettere nella conferenza stampa con cui da Milano Pfizer ha annunciato la rimborsabilità di rimegepant, primo e a oggi unico anti CGRP orale approvato nel nostro Paese per il trattamento acuto e preventivo dell’emicrania episodica negli adulti che accusino almeno quattro attacchi al mese. Una malattia che, ha spiegato il professor  Piero Barbanti,  docente di Neurologia all’Università  San Raffaele di Roma,  “ha origini ereditarie e si manifesta attraverso dolore forte e disabilitante, fastidio per luci e rumori, nausea e talvolta perfino vomito. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

