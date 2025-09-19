Emicrania invisibile e invisa al lavoro colpisce 6 mln italiani

Più donne pazienti, a Milano Pfizer annuncia rimborsabilità farmaco orale. Milano. No, non è “solo un mal di testa”. È una malattia a tutti gli effetti e come tale deve essere curata prima che degeneri in forme croniche particolarmente dolorose. Questo il messaggio cardine che i neurologi hanno voluto trasmettere nella conferenza stampa con cui da Milano Pfizer ha annunciato la rimborsabilità di rimegepant, primo e a oggi unico anti CGRP orale approvato nel nostro Paese per il trattamento acuto e preventivo dell’emicrania episodica negli adulti che accusino almeno quattro attacchi al mese. Una malattia che, ha spiegato il professor Piero Barbanti, docente di Neurologia all’Università San Raffaele di Roma, “ha origini ereditarie e si manifesta attraverso dolore forte e disabilitante, fastidio per luci e rumori, nausea e talvolta perfino vomito. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: emicrania - invisibile

Un docufilm al Lido illumina il dolore invisibile dell’emicrania

Molto più di un semplice mal di testa! L’emicrania colpisce oltre un miliardo di persone nel mondo, ma continua a essere sottovalutata, fraintesa e spesso invisibile. Il 18 settembre, il secondo appuntamento della rassegna “Pavia, Città della Salute – Prima - facebook.com Vai su Facebook

Milano, centro di cultura, moda e innovazione. Una città che unisce tradizione e modernità. #emicrania #lavoro #attualita #social #ultimenotizie - X Vai su X

Emicrania invisibile e invisa al lavoro, colpisce 6 mln italiani; Omicidio di Ciro Rapuano: un video inchioda Lucia Salemme; Avellino, sequestro da 5 milioni a società di elettronica: scoperta maxi frode fiscale.

Emicrania invisibile e invisa al lavoro, colpisce 6 milioni di italiani - Pfizer ha annunciato la rimborsabilità di rimegepant, primo e a oggi unico anti CGRP orale approvato nel nostro Paese per il trattamento acuto e preventivo dell’emicrania episodica negli adulti che ac ... Si legge su dire.it

Emicrania: chi colpisce, quanto pesa sulla vita e a chi servono le nuove terapie - L’emicrania è una patologia neurologica invalidante e spesso sottostimata: un nuovo farmaco può aiutare contro il dolore. Segnala dilei.it