Emergenza rifiuti la via diventa una discarica a cielo aperto | scatta la protesta

Dopo le recenti proteste di Desio, dove una signora anziana è stata multata per un errato conferimento della pattumiera, Gelsia finisce nuovamente sotto la luce dei riflettori. Questa volta a lamentarsi è un cittadino di Lissone: “Ora non raccolgono nemmeno l'umido e il vetro, non raccolgono più. 🔗 Leggi su Monzatoday.it