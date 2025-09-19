Emergenza idrica in Sicilia Iacono presenta interrogazione | Dissalatori flop basta prese in giro ai siciliani

“Ho presentato un’interrogazione a risposta scritta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ambiente per fare chiarezza sulla gestione disastrosa dell’emergenza idrica in Sicilia. Da anni i siciliani vivono una crisi conclamata che mette in ginocchio famiglie, agricoltura e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it