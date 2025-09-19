Eloisa Coiro ha ben figurato nelle semifinali degli 800 metri ai Mondiali 2025 di atletica. La 24enne romana ha corso senza paura, interpretando la propria serie in maniera splendida: è partita con aggressività, ha tenuto la seconda posizione facendo a gomitat e con la francese Rénelle Lamote, è transitata in quarta piazza al suono della campana e poi nel secondo giro si è messa in mostra con grande maestria. In quel frangente l’allieva di Emilio De Bonis, che raggiunse la semifinale ai Mondiali 2023 e che in stagione ha siglato il proprio personale (1:58.64 a Rabat il 25 maggio), ha tenuto bene la corda e in ingresso sul rettilineo si è scatenata, operando un doppio sorpasso ai danni dell’australiana Claudia Hollingsworth e della giamaicana Natoya Goule-Toppin. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Eloisa Coiro si distingue sugli 800 ai Mondiali, ma sfuma il ripescaggio per la finale. Hodgkinson favorita