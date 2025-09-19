Eloisa Coiro si distingue sugli 800 ai Mondiali ma sfuma il ripescaggio per la finale Hodgkinson favorita
Eloisa Coiro ha ben figurato nelle semifinali degli 800 metri ai Mondiali 2025 di atletica. La 24enne romana ha corso senza paura, interpretando la propria serie in maniera splendida: è partita con aggressività, ha tenuto la seconda posizione facendo a gomitat e con la francese Rénelle Lamote, è transitata in quarta piazza al suono della campana e poi nel secondo giro si è messa in mostra con grande maestria. In quel frangente l’allieva di Emilio De Bonis, che raggiunse la semifinale ai Mondiali 2023 e che in stagione ha siglato il proprio personale (1:58.64 a Rabat il 25 maggio), ha tenuto bene la corda e in ingresso sul rettilineo si è scatenata, operando un doppio sorpasso ai danni dell’australiana Claudia Hollingsworth e della giamaicana Natoya Goule-Toppin. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: eloisa - coiro
Eloisa Coiro centra un ottimo terzo posto negli 800 e l’Italia vola in testa agli Europei a squadre!
LIVE Atletica, Meeting Brescia 2025 in DIRETTA: Eloisa Coiro vince gli 800 metri, Sabbatini si prende i 1500
LIVE Universiadi 2025, risultati 24 luglio in DIRETTA: ELOISA COIRO ORO! L’atletica traina l’Italia, bronzo dell’Italvolley
L'Italia punta su Andy Diaz e Andrea Dallavalle nella settima giornata del Mondiale di atletica a Tokyo. i due triplisti azzurri possono puntare in alto e regalarsi un sogno. In gara anche Eloisa Coiro negli 800 e Sveva Gerevini nell'eptathlon. Gran finale con 400 Vai su Facebook
Eloisa Coiro guadagna la semifinale degli 800 ai Mondiali. Bellò out, Hodgkinson impressiona - - X Vai su X
Eloisa Coiro si distingue sugli 800 ai Mondiali, ma sfuma il ripescaggio per la finale. Hodgkinson favorita; Rieti: Jacobs 10.12 tricolore, Dallavalle 17,28; Eloisa Coiro: “Peccato per i tempi, ma non posso recriminarmi di nulla. L’anno prossimo si punta a migliorare”.
Eloisa Coiro guadagna la semifinale degli 800 ai Mondiali. Bellò out, Hodgkinson impressiona - Eloisa Coiro si è prodigata in un bel rettilineo finale dopo aver dovuto sgomitare in precedenza, ha superato le difficoltà riscontrata in una batteria ... Secondo oasport.it
Coiro: “Trovato il varco giusto”. Bellò: “Chiudo la stagione più difficile della mia vita” - Eloisa Coiro avanza, Elena Bellò si ferma, al termine delle batterie degli 800 metri femminili valevoli per i Campionati Mondiali di atletica 2025 in ... Da oasport.it