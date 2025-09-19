Eloisa Coiro | Peccato per i tempi ma non posso recriminarmi di nulla L’anno prossimo si punta a migliorare
Non è arrivata la qualificazione alla finale, ma in ogni caso il percorso di Eloisa Coiro ai Mondiali di atletica in quel di Tokyo non può che essere eccellente. L’azzurra è stata eliminata nel penultimo atto, chiudendo la sua batteria degli 800m in terza posizione con il tempo di 1’59?19, che non basta per rientrare tra quelli di ripescaggio. Le parole dell’azzurra ai microfoni Rai: “Una gara un po’ lenta, mi sono mossa al meglio nella mia batteria, le prime due sapevo che erano più forti di me. Parliamo della campionessa in carica e della medaglia di bronzo a Parigi nei 1500m. Erano i miei fari, l’avevamo detto con il mio allenatore, non posso recriminarmi di nulla”. 🔗 Leggi su Oasport.it
Eloisa Coiro: "Peccato per i tempi, ma non posso recriminarmi di nulla. L'anno prossimo si punta a migliorare"
