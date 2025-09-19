Un evento indimenticabile, che celebra dall’inizio alla fine il talento immenso di Elodie. Giochi di luci e di grafiche, cambi di abito repentini e sempre sensuali e accattivanti, ospiti d’eccezione. Questi e molti altri gli ingredienti di Elodie – The Stadium Show, in onda su Canale 5 giovedì 18 settembre. Il concerto, svoltosi a San Siro l’8 giugno, ha fatto ballare i 45mila spettatori presenti e ha portato una meritata ventata di fine estate direttamente nelle case degli italiani, facendoli cantare sulle note delle canzoni che hanno consacrato la cantante al successo. Dalle prime note di Tribale, ai duetti con Gianna Nannini, Gaia e Achille Lauro: uno spettacolo completo e maturo, che ci è piaciuto dall’inizio alla fine. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elodie – The Stadium Show, le pagelle: Nannini esagera (ma comunque 9), qualcosa non torna (5)