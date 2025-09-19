Elodie in concerto a Bari due date | è gia sold out

Elodie annuncia nuove date del suo tour nei palasport “Elodie Show 2025”, prodotto da Vivo Concerti. Si aggiungono al calendario il 6 dicembre a Roma al Palazzo dello Sport e il 12 novembre a Padova alla Kioene Arena. Sono sold out le date di Jesolo al Palainvent il 29 ottobre e di Bari al. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: elodie - concerto

Elodie, furiosa durante il concerto: il gesto che ha lasciato senza parole

Elodie si irrita durante il concerto: “Due tipi non mi stanno tanto simpatici. Volevo litigare”

Elodie litiga con due spettatori a un concerto e si parla di crisi con Iannone

@elodie e @achilleidol hanno regalato al pubblico di San Siro una splendida performance di "Rolls Royce". Avete visto il concerto su Canale 5? Segui #endofacentury #elodie #elodiestadiumshow #AchilleLauro #lauro #rollsroyce #sansiro #stadio #musica Vai su Facebook

Elodie in concerto a Bari, due date: è gia sold out 28 e 29 novembre 2025; Elodie, tour 2025: annunciata una nuova data a Bari | Ticketmaster; ELODIE raddoppia a Bari: i concerti al Palaflorio diventano due. Il primo è già sold out.

“Elodie – The Stadium Show”, in tv il concerto bomba di San Siro: scaletta canzoni e ospiti - La cantante romana ripercorre tutti i successi della sua carriera: da "Margarita" a "Dimenticarsi alle 7". Lo riporta iodonna.it

Elodie - The Stadium Show, il concerto a Milano San Siro stasera in tv: scaletta e ospiti - The Stadium Show, il concerto a Milano San Siro stasera in tv: scaletta e ospiti ... Riporta tg24.sky.it