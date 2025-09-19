Elisa live al Palazzo del Turismo di Jesolo per l' unica data nel Nordest
Dopo il successo di San Siro che in queste ore ha portato Elisa a conquistare anche il Green Guardians 2025, la cantautrice, fra le artiste più amate dal pubblico italiano, annuncia un nuovo capitolo del suo viaggio live. Alla tournée “Elisa Palasport Live 2025”, che prenderà il via a novembre. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: elisa - palazzo
I biglietti per il tour nei palasport 2026 sono fuori. Li trovate qui: https://bit.ly/ElisaPalasport2026… Ci vediamo anche in primavera! 24.04.2026 – JESOLO, Palazzo del Turismo 26.04.2026 – MILANO, Unipol Forum 29.04.2026 – TORINO, Inalpi Arena 02.05.2 - X Vai su X
Elisa annuncia nuovi concerti nei palasport! Unica data nel Nordest: 24 aprile 2026 al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in presale fan club dal 13 settembre e su Ticketone dal 15 settembre. Vai su Facebook
Elisa live al Palazzo del Turismo di Jesolo per l'unica data nel Nordest; Elisa in tour nei palazzetti: a Jesolo l'unica data del Nordest il 26 aprile. Info e biglietti; ELISA VINCE IL GREEN GUARDIANS 2025 E ANNUNCIA NUOVI PALASPORT.
Elisa live al Palazzo del Turismo di Jesolo per l'unica data nel Nordest - Dopo il successo di San Siro che in queste ore ha portato Elisa a conquistare anche il Green Guardians 2025, la cantautrice, fra le artiste più amate dal pubblico italiano, annuncia un nuovo capitolo ... Come scrive veneziatoday.it
Elisa in tour nei palazzetti: a Jesolo l'unica data del Nordest il 26 aprile. Info e biglietti - Jesolo, al Palazzo del turismo, ospiterà l'unica data a Nordest del nuovo tour di Elisa, il 26 aprile 2026. Scrive ilgazzettino.it