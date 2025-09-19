Elisa live al Palazzo del Turismo di Jesolo per l' unica data nel Nordest

Veneziatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo di San Siro che in queste ore ha portato Elisa a conquistare anche il Green Guardians 2025, la cantautrice, fra le artiste più amate dal pubblico italiano, annuncia un nuovo capitolo del suo viaggio live. Alla tournée “Elisa Palasport Live 2025”, che prenderà il via a novembre. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

