Elio la spiegazione dell’emozionante finale e di cosa significa per il futuro
Elio, dal 17 settembre disponibile su Disney+, 29° film della Pixar ( qui la nostra recensione ), racconta la storia di un ragazzo che affronta la perdita dei genitori e la solitudine. Convinto di non essere accettato sulla Terra, Elio sfrutta la posizione della zia Olga nell’Aeronautica per inviare un messaggio nello spazio. Questo viene intercettato dal Communiverse, una federazione di razze aliene, che lo scambia per il leader della Terra. Da qui inizia un’avventura cosmica: Elio cerca di convincere un potente signore della guerra a scegliere la pace, affronta i propri timori e impara il valore dei legami affettivi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: elio - spiegazione
DAL 10 AL 12 OTTOBRE TORNA IL TRIPLO SOUND FESTIVAL CON ELIO GERMANO, MOTTA E DJ ALADIN ? Dal 10 al 12 ottobre torna ad animare il centro storico di #Orvieto il Triplo Sound Festival giunto alla seconda edizione. ? Il messaggio manifest - facebook.com Vai su Facebook
Indagine su un Cittadino al di Sopra di Ogni Sospetto, spiegazione del finale del film - Scopriamo come finisce il capolavoro di Elio Petri con Gian Maria Volonté, Indagine su un Cittadino al di Sopra di Ogni Sospetto ... Si legge su cinema.everyeye.it
Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto: la spiegazione del finale del film - Scopri come finisce Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, leggendo qui la spiegazione del suo finale. cinefilos.it scrive