Elezioni regionali Toscana il sondaggio | Giani verso il 58% Tomasi sotto di 18 punti Bundu non sfonda il 2%

Firenze, 19 settembre 2025 – Per il color ’rosso toscano’, impalliditosi dagli anni in cui Berlinguer ’gli voleva bene’, sarebbe in arrivo una robusta mano di vernice rivitalizzante. Emerge dal sondaggio, commissionato da QN-La Nazione, dell’istituto Noto su un campione di mille cittadini del Granducato in vista del voto regionale. Il volto del centrosinistra Eugenio Giani, governatore uscente è il prescelto del 58% degli intervistati. Staccato di quasi 18 punti il competitor sostenuto dalla coalizione di centrodestra, Alessandro Tomasi, 46 anni, sindaco di Pistoia (fortino rosso strappato da lui due volte al Pd) che si ferma al 40,5%. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Elezioni regionali Toscana, il sondaggio: Giani verso il 58%, Tomasi sotto di 18 punti, Bundu non sfonda il 2%

