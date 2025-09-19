AGI - "Il candidato arriverà e sarà comunicato nei prossimi giorni dai vertici nazionali. Siamo alla fase finale. Dopo aver lavorato su un programma - e non sulle sceneggiate -. Ci sarà un valido competitor che sia entusiasta e capace di raccontare cosa è accaduto in questi 20 anni, e di come lo stesso Antonio Decaro sia stato politicamente coinvolto in tutto ciò". Lo ha detto all'Agi l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Francesco Ventola, a margine dell'inaugurazione della sede del partito a Bitonto (Ba). Il candidato, "tra i diversi che stiamo valutando, emergerà nei prossimi giorni e dovrà essere in grado di assecondare le esigenze di un popolo stanco di vivere in una regione che, dal nostro punto di vista, in 20 anni non è stata governata ma semplicemente gestita ", ha aggiunto Ventola. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Elezioni regionali in Puglia, imminente l'annuncio del candidato del centrodestra