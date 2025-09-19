Elezioni regionali in Puglia imminente l' annuncio del candidato del centrodestra

AGI - "Il  candidato  arriverà e sarà comunicato nei prossimi giorni dai  vertici nazionali. Siamo alla fase finale. Dopo aver lavorato su un  programma  - e non sulle sceneggiate -. Ci sarà un  valido competitor  che sia entusiasta e capace di raccontare cosa è accaduto in questi 20 anni, e di come lo stesso  Antonio Decaro  sia stato politicamente coinvolto in tutto ciò". Lo ha detto all'Agi l'eurodeputato di  Fratelli d'Italia,  Francesco Ventola, a margine dell'inaugurazione della sede del partito a Bitonto (Ba). Il  candidato, "tra i diversi che stiamo valutando, emergerà nei prossimi giorni e dovrà essere in grado di assecondare le esigenze di un  popolo stanco  di vivere in una regione che, dal nostro punto di vista, in 20 anni non è stata  governata  ma semplicemente  gestita ", ha aggiunto Ventola. 🔗 Leggi su Agi.it

