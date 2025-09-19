Elezioni regionali Antonio Mazzeo presenta la sua candidatura | Diamo continuità al buon governo di Giani
“Dare continuità al buon governo toscano con Eugenio Giani e far sentire ancora più forte la voce di Pisa in Regione”. E' partita così, con grande entusiasmo e obiettivi chiari, la campagna elettorale di Antonio Mazzeo per le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. All’iniziativa di ieri, giovedì. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Elezioni regionali del 23 novembre: monta il malumore dei meloniani locali dopo aver appreso i risultati pronosticati da sondaggi riservati. Ecco i retroscena sui rapporti di forza interni al centrodestra veneto che ancora deve designare il suo candidato Vai su Facebook
Elezioni regionali Toscana, il sondaggio: Giani verso il 58%, Tomasi sotto di 18 punti, Bundu non sfonda il 2% Sondaggio Noto per Qn-La Nazione: il Pd al 36%, FdI si fermerebbe al 19%. La lista del governatore uscente, trainata dai renziani, arriva all'8% - X Vai su X
Toscana verso le elezioni regionali. Pd, la notte più lunga: passa il listino bloccato - La direzione regionale sdogana Marras e Bezzini, il Nazionale dà il via libera a Mazzeo e Nardini. Scrive lanazione.it
Elezioni regionali Toscana, bufera in casa Pd per l'esclusione di Sonia Luca - Il Partito Democratico presenterà una lista incompleta nel collegio pisano alle prossime elezioni regionali. Scrive gonews.it