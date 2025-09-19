Tempo di lettura: 2 minuti I militari della Compagnia Guardia di Finanza di Solofra, nell’ambito dell’esecuzione dei servizi d’istituto volti a verificare il rispetto della normativa nel settore del commercio a tutela della sicurezza del consumatore, hanno sottoposto a sequestro n. 6.300 prodotti, tra cui materiale elettrico, utensili ed accessori da lavoro e cosmetici. Oltre al sequestro della merce, sono state irrogate le sanzioni amministrative disposte dal Codice del Consumo. In particolare, i militari hanno rinvenuto tale merce non riportante, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni minime in lingua italiana previste dalla normativa sull’etichettatura e sulla sicurezza dei prodotti, riguardanti le informazioni circa il luogo d’origine, il produttoreimportatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso, nonché il marchio CE che conferisce al prodotto il diritto alla commercializzazione, alla libera circolazione e all’utilizzazione nel territorio comunitario, attestandone la conformità agli standard di sicurezza imposti dall’Unione Europea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elettronica, cosmetici e altro non a norma: maxi sequestro