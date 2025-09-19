2025-09-19 17:03:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Sono state annunciate le selezioni di trasmissioni in diretta per le partite della Premier League di novembre nella stagione 202526. I detentori del titolo di Liverpool nel 202324 Champions Manchester City e il Derby a nord di Londra tra l’Arsenal e il Tottenham sono tra i giochi trasferiti. Non ci sono partite tra il 10-21 novembre a causa della pausa internazionale, che include la partita in casa dell’Inghilterra contro la Serbia e il viaggio in Albania nelle qualifiche della Coppa del Mondo del 2026. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Elenco completo dei giochi di novembre 2025