El Paìs vuole riservare agli atleti israeliani lo stesso trattamento riservato ai russi e ai bielorussi

Ilnapolista.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una dichiarazione pubblica fuori luogo, incoerente nelle sue diverse sezioni e, cosa più preoccupante, incompatibile con le funzioni di un organo di governo dello sport internazionale inquadrato all’interno del Movimento Olimpico. Così Alberto Carrio Sampedro, professore di filosofia del diritto all’Università Pompeu Fabra, definisce sul Paìs il comunicato dell’Unione Ciclistica internazionale contro il governo spagnolo che non avrebbe tutelato i ciclisti partecipanti alla Vuelta dalle proteste dei Pro Pal. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

