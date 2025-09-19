Effetto inatteso dei nuovi dazi americani | ordini pronti ma bloccati nei magazzini
Tra gli effetti prodotti dei dazi statunitensi, ce n’è uno inatteso: gli ordini sono pronti, ma bloccati nei magazzini delle piccole imprese fiorentine. Infatti dal 23 agosto Poste Italiane, e così gli altri operatori postali europei, hanno infatti sospeso l’accettazione delle spedizioni di merci. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: effetto - inatteso
#denicola”vie della provvidenza sono infinite. politiche protezionistiche e dirigiste dell’amministrazione #trump stanno generando effetto inatteso.. una parte della sinistra sempre più critica del libero mercato sta riscoprendo i suoi valori e il principio della merit - X Vai su X
Gli asteroidi cambiano rotazione… all’improvviso! Un nuovo studio rivela che alcuni piccoli asteroidi possono modificare la loro velocità di rotazione in modo brusco e imprevedibile. Non si tratta di collisioni o impatti: il colpevole è l’effetto YORP, una forza gen Vai su Facebook
Effetto inatteso dei nuovi dazi americani: ordini pronti ma bloccati nei magazzini; Nuovi dazi statunitensi, PMI italiane in difficoltà con spedizioni bloccate; Rame, effetto dazi: costa molto di più a New York che a Londra e il gap potrebbe ulteriormente allargarsi.
Nuovi dazi statunitensi, PMI italiane in difficoltà con spedizioni bloccate - Il provvedimento della Casa Bianca ha eliminato la possibilità di esportare merci con valore inferiore a 800 dollari senza dazi ... Come scrive msn.com
Effetto boomerang: così i dazi Usa colpiscono duro i consumatori americani - L'introduzione dei nuovi dazi da parte degli Stati Uniti ha colpito duramente i consumatori americani, che pagano il conto più salato di questa controversa politica commerciale. Si legge su huffingtonpost.it