Editoriale di Formigli contro Giorgia Meloni a Piazzapulita | le scalette ce le facciamo noi

critiche di corrado formigli contro giorgia meloni durante piazzapulita. Un acceso intervento di Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita su La7, ha suscitato discussioni nel panorama mediatico nazionale. Nel corso della puntata trasmessa il 18 settembre 2025, il giornalista ha espresso dure critiche nei confronti della premier Giorgia Meloni, mettendo in evidenza questioni relative alla sua linea politica e all’autonomia editoriale delle testate giornalistiche. le dichiarazioni di formigli sulla linea editoriale e le critiche alla premier. Formigli ha ribadito che il suo programma si distingue per la totale indipendenza nella scelta degli argomenti trattati, rispondendo indirettamente a un post diffuso da Fratelli d’Italia che accusava la trasmissione di non aver affrontato adeguatamente alcuni temi di attualità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Editoriale di Formigli contro Giorgia Meloni a Piazzapulita: le scalette ce le facciamo noi

