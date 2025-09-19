Editoria il ' Manifesto' lancia la prima edizione di La Manifestival

Roma, 13 set. (Adnkronos) - Si svolgerà dal 10 al 12 ottobre la prima edizione de La Manifestival. Nell'anno dell'80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascimo e in vista del 55esimo compleanno del quotidiano, il collettivo del quotidiano il 'Manifesto' lancia la sua prima rassegna culturale. Il festival è stato ideato e promosso dalla redazione del giornale per restituire a una platea più larga dei suoi lettori parte del complesso patrimonio di conoscenze e relazioni accumulato dal quotidiano nella sua lunga storia. La prima edizione della Manifestival, che si aprirà con una giornata di dibattiti dedicata al tema 'Il mondo al tempo di Gaza', occuperà lo storico quartiere romano della Garbatella per un fine settimana di incontri, mostre, approfondimenti, musica e spettacoli, grazie al contributo di ospiti internazionali e artisti come Maicol&Mirco, Giancane, Zerocalcare, Arturo Cirillo, Lili Refrain. 🔗 Leggi su Iltempo.it

