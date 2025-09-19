Eden con ana de armas e sydney sweeney disponibile su vod
uscita e distribuzione di eden nel 2025. Il thriller Eden, diretto da Ron Howard e interpretato da un cast di alto livello, è disponibile da poco in formato digitale. Il film, uscito nelle sale il 22 agosto 2025, ha riscosso risultati deludenti al botteghino, nonostante la presenza di attori di grande fama e una produzione curata. modalità di visione digitale e disponibilità attuale. Eden può essere acquistato o affittato su piattaforme come Amazon Prime Video e Apple TV. Al momento, non sono stati annunciati dettagli riguardo alla sua eventuale inclusione in servizi di streaming in abbonamento, né si conosce ancora una data precisa per questa possibilità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
