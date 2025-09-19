Eddie Howe saluta Gutsy Display dopo il Newcastle Fall a Barcellona in Champions League
2025-09-19 00:13:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il manager del Newcastle Eddie Howe ha salutato il “display gutsy” della sua squadra dopo che i Magpies sono caduti a una sconfitta per 2-1 a Barcellona nella Champions League a St James ‘Park giovedì. Marcus Rashford, in prestito alla Barca del Manchester United, ha segnato un eccellente tutore del secondo tempo prima che Anthony Gordon ne tirasse indietro in ritardo in quello che era un incontro affascinante a Tyneside. Lo sciopero di Gordon, alla fine, si è rivelato poco più che consolazione, ma per i grandi incantesimi i padroni di casa hanno battuto i loro avversari catalani, a cui mancava la stella adolescente Lamine Yamal a causa di un infortunio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
eddie - howe
