Ecopartenope di Marcianise l’azienda della strage sul lavoro già chiusa nel 2018 per anomalie gravissime

Ilfattoquotidiano.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Impianti antincendio danneggiati o incompleti e troppi rifiuti rispetto alle autorizzazioni. Funzionava così dentro l’ Ecopartenope di Marcianise, l’azienda in cui sono morti 3 operai per l’esplosione di un silos, almeno fino al 2018. Lo misero nero su bianco sia l’ Arpa Campania che i vigili del fuoco, spingendo l’allora sindaco Antonello Velardi a chiudere l’impianto specializzato nello stoccaggio e il trattamento di rifiuti speciali, finalizzato al riciclo. Non solo, quando il 31 luglio di sette anni fa firmò l’ordinanza di chiusura dopo due “ allarmanti comunicazioni” di Arpac e pompieri, Velardi ricordò che l’Ecopartenope era stata “oggetto di importanti inchieste della magistratura”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ecopartenope di marcianise l8217azienda della strage sul lavoro gi224 chiusa nel 2018 per anomalie gravissime

© Ilfattoquotidiano.it - Ecopartenope di Marcianise, l’azienda della strage sul lavoro già chiusa nel 2018 per “anomalie gravissime”

In questa notizia si parla di: ecopartenope - marcianise

Esplosione nell'azienda di rifiuti ?Ecopartenope? a Marcianise: tre vittime, una persona risulta dispersa

Esplosione alla Ecopartenope di Marcianise: 3 operai morti. Si cerca un disperso

Esplosione nell'azienda di rifiuti ?Ecopartenope? a Marcianise: tre vittime, due feriti lievi

Strage a Marcianise, esplosione in azienda per il trattamento rifiuti: tre morti sbalzati in aria dallo scoppio - È quella avvenuta nel pomeriggio di venerdì all’interno dello stabilimento della Ecopartenope, azienda specializzata nel trattamento dei rifiuti con sede ... Si legge su msn.com

ecopartenope marcianise l8217azienda strageStrage nella fabbrica a Marcianise, morti il titolare e due operai - Tre persone sono morte in seguito ad un'esplosione verificatasi alla Ecopartenope di Marcianise. Secondo internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Ecopartenope Marcianise L8217azienda Strage