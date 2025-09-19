Ecopartenope di Marcianise l’azienda della strage sul lavoro già chiusa nel 2018 per anomalie gravissime

Impianti antincendio danneggiati o incompleti e troppi rifiuti rispetto alle autorizzazioni. Funzionava così dentro l’ Ecopartenope di Marcianise, l’azienda in cui sono morti 3 operai per l’esplosione di un silos, almeno fino al 2018. Lo misero nero su bianco sia l’ Arpa Campania che i vigili del fuoco, spingendo l’allora sindaco Antonello Velardi a chiudere l’impianto specializzato nello stoccaggio e il trattamento di rifiuti speciali, finalizzato al riciclo. Non solo, quando il 31 luglio di sette anni fa firmò l’ordinanza di chiusura dopo due “ allarmanti comunicazioni” di Arpac e pompieri, Velardi ricordò che l’Ecopartenope era stata “oggetto di importanti inchieste della magistratura”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

