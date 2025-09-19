Firenze, 19 settembre 2025 - La sesta edizione di SITE DANCE – rassegna di danza itinerante si chiuderà sabato 20 settembre 2025, alle ore 17, al Teatro Affratellamento con ECO-QUIZ SHOW, un progetto di teatro-danza ideato da Simona Bucci (anche autrice di soggetto, allestimento scenico e costumi) e interpretato da Eleonora Chiocchini e Françoise Parlanti, con le luci di Gabriele Termine. Una produzione Compagnia Simona BucciCompagnia degli Istanti, in coproduzione con Dance Gallery PerugiaUmbria Danza Festival. Fascia d’età consigliata: 6–11 anni. Sul palco, lo spettacolo assume la forma di un vero studio televisivo – sigla, presentatrice, concorrente, domande e risposte – dove tutto ruota attorno a un tema preciso: l’ecologia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Eco-Quiz Show” chiude Site Dance: danza, gioco e idee green per i piccoli spettatori