Eco-Quiz Show chiude Site Dance | danza gioco e idee green per i piccoli spettatori
Firenze, 19 settembre 2025 - La sesta edizione di SITE DANCE – rassegna di danza itinerante si chiuderà sabato 20 settembre 2025, alle ore 17, al Teatro Affratellamento con ECO-QUIZ SHOW, un progetto di teatro-danza ideato da Simona Bucci (anche autrice di soggetto, allestimento scenico e costumi) e interpretato da Eleonora Chiocchini e Françoise Parlanti, con le luci di Gabriele Termine. Una produzione Compagnia Simona BucciCompagnia degli Istanti, in coproduzione con Dance Gallery PerugiaUmbria Danza Festival. Fascia d’età consigliata: 6–11 anni. Sul palco, lo spettacolo assume la forma di un vero studio televisivo – sigla, presentatrice, concorrente, domande e risposte – dove tutto ruota attorno a un tema preciso: l’ecologia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: quiz - show
I quiz show più iconici della televisione italiana
Eco-quiz show, spettacolo per bambini al Teatro Affratellamento
Chi si muove è perduto: sono queste le premesse televisive del nuovo quiz show della prima serata di Rai 2 - facebook.com Vai su Facebook
Martedì 9 e mercoledì 10 settembre, in prima serata su Italia 1, arriva #sarabanda – Il torneo dei campioni”, condotto da @EnricoPapi2 e prodotto da @BanijayItalia. In sfida i cinque campioni che hanno vinto più puntate nella recente edizione estiva del quiz s - X Vai su X
“Eco-Quiz Show” chiude Site Dance: danza, gioco e idee green per i piccoli spettatori; Eco-quiz show, spettacolo per bambini al Teatro Affratellamento; Eco-quiz show alle Risorgive del Bacchiglione di Dueville il 5 luglio 2025 per la rassegna Danza in Rete per l'Ambiente..