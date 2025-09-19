Ecco l’Ironman come cambia la viabilità

Weekend da uomini duri. Domani in Romagna tornerà l’ Ironman Italy, l’unica gara italiana di lunga distanza, a cui si aggiungono, per domenica le altre due gare di triathlon. Per consentire un pieno e sicuro svolgimento delle attività sportive previste, la viabilità subirà delle temporanee modifiche anche a Cesena. Domani si prevede la chiusura della E45, da Ravenna fino al raccordo con via Emilia – Torre del Moro dalle 5, in entrambe le direzioni. Dalle 7:30 è prevista la chiusura della secante, dall’innesto della E45 fino all’intersezione con via San Cristoforo, in entrambi i sensi di marcia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

