Ecco la mostra Monete dal mondo Dalle Collezioni Bruschi e Bistoni

La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, presenta la mostra Monete dal mondo. Dalle Collezioni Bruschi e Bistoni aperta dal 18 settembre 2025 all’11 gennaio 2026.L’esposizione, a cura di Franca Maria Vanni, consulente della Sezione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Casa Bruschi. Il giro del mondo in mille monete; Le immagini dell'inaugurazione della mostra Monete dal mondo; Alla CASA MUSEO IVAN BRUSCHI la mostra MONETE DAL MONDO.

